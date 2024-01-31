Эксклюзив 31 января 2024, 22:16 Водитель автобуса протащил школьника по асфальту в Петербурге Автобус в Петербурге прищемил мальчика дверью и тащил за собой по асфальту РИА «Новости»

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Автобус № 245 зацепил ребенка и протащил его по асфальту на одной из остановок Санкт-Петербурга. Водитель начал движение, не убедившись в том, что все люди зашли, рассказала «360» пассажирка общественного транспорта

Все произошло на улице Массальского на глазах у петербуржцев. По словам девушки, ребенка зажало дверьми автобуса, когда он тронулся с места.

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«Водитель с улицы зацепил мальчика, но я не поняла, ребенок заходил в этот момент или выходил. После этого женщина с улицы стала стучать по стеклу, но водитель вообще не реагировал. При этом он еще успел повозмущаться», — отметила она.

Когда водитель все-таки открыл двери автобуса, школьник уже успел высвободиться. Ему на помощь пришла прохожая. Простояв несколько секунд, водитель продолжил движение.

Ранее рейсовый автобус вылетел на тротуар у станции метро «Ленинский проспект». В результате ДТП пострадали два человека.