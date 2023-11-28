Происшествия 28 ноября 2023, 15:00 Водитель автобуса потерял сознание за рулем в Нижнем Новгороде

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Авария с участием городского автобуса произошла накануне в Нижнем Новгороде. Водитель потерял сознание и врезался в рядом стоящие автомобили. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Как рассказали в пресс-службе Гострудинспекции по Нижегородской области, мужчину без сознания отвезли в больницу, однако на следующий день он скончался. Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.