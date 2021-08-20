Водитель автобуса понесет ответственность за гибель трех человек в Хабаровском крае

В Хабаровском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который ехал по маршруту «Хабаровск — Советская Гавань». Автобус потерял управление и улетел в кювет. В результате аварии три пассажира скончались, еще 27 участников поездки обратились за медицинской помощью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося, сообщил сайт transsibinfo.com. Водитель пассажирского транспорта, директор компании-перевозчика и инспектор дорожного надзора понесут наказание за гибель трех человек и травмы остальных пассажиров. Согласно предварительным результатам прокурорской проверки, водитель автобуса вышел в рейс уставшим и заснул во время движения. Мужчину задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы. В его отношении следствие уже утвердило обвинительное заключение. Сейчас проверка продолжается.