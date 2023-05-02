Происшествия 02 мая 2023, 23:52 Водитель автобуса пойдет под суд из-за ДТП в Петербурге, в котором пострадал подросток

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Водитель автобуса, который сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Санкт-Петербурге, предстанет перед судом. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные пресс-службы прокуратуры города.

Авария случилась 11 июня 2022 года. По предварительным данным, мужчина за рулем автобуса во время поворота направо не убедился в безопасности маневра. В результате под колеса попал подросток на велосипеде. Он получил тяжкий вред здоровью. Дело направят в Куйбышевский районный суд.