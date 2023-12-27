Происшествия 27 декабря 2023, 08:03 Водитель автобуса погиб после столкновения с грузовиком на Урале Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Свердловской области, погиб водитель

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На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов автобус столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, пятеро пострадали, сообщила ГИБДД Свердловской области.

Автобус с 15 пассажирами ехал в Краснотурьинск. На 154-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов он столкнулся с попутно двигавшимся грузовым тоннаром.

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«В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте трагедии, медики осматривают и оказывают помощь еще пяти пассажирам», — сообщила пресс-служба.

ГИБДД Свердловской области ГИБДД Свердловской области ГИБДД Свердловской области ГИБДД Свердловской области

К месту аварии выехали госавтоинспекторы, медики, следственно-оперативная группа и спасатели. Движение транспорта ограничили, проезд открыт только по одной полосе. Причину аварии покажет следствие.

В Москве суд арестовал подозреваемого виновника ДТП на внешней стороне 49-го километра МКАД. Авария произошла 23 декабря, погибли два человека.