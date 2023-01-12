Происшествия 12 января 2023, 18:47 Водитель автобуса передал управление пассажиру без прав

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Водитель автобуса, который направлялся из Нягани в Пермский край, устал в дороге и передал управление одному из пассажиров. Однако мужчина, который взял на себя управление транспортным средством, не имел водительских прав. Об этом сообщил Tagilcity.ru со ссылкой на данные ГИБДД по Свердловской области.

Передавая управление автобусом, 60-летний водитель не убедился в наличии у пассажира прав. В какой-то момент транспортное средство остановил сотрудник ГИБДД. Полицейский обратил внимание на тот факт, что новый водитель и 60-летний мужчина поменялись местами и потребовал объяснений.

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После выяснения обстоятельств пассажиру назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. На водителя составили административный протокол.

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