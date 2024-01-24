24 января 2024, 11:07
Водитель автобуса, насмерть сбивший пешехода в Челябинске, предстанет перед судом
Уголовное дело, возбужденное в отношении 41-летнего водителя автобуса из Челябинска, передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчина стал инициатором смертельного ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным полиции, водитель, управляя транспортным средством, сбил молодого человека на зебре. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.
ДТП
Челябинск
Реклама
Реклама