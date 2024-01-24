Водитель автобуса, насмерть сбивший пешехода в Челябинске, предстанет перед судом

Уголовное дело, возбужденное в отношении 41-летнего водителя автобуса из Челябинска, передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчина стал инициатором смертельного ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.