Водитель автобуса насмерть сбил девочку на самокате в Химках

В подмосковных Химках водитель автобуса насмерть сбил маленькую девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате по пешеходному переходу. Момент смертельной аварии попал на камеры наблюдения.

На кадрах можно заметить, как 10-летняя девочка, не замечая приближающегося автобуса, проезжает на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Автобус не сбавляет скорости и сбивает девочку на полном ходу. От полученных травм ребенок скончался. Это произошло во вторник на улице 9 Мая.

За рулем автобуса находился 46-летний водитель. Следователи завели против него уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. В подмосковном главке МВД сообщили, что водителя задержали.

Накануне в Оренбурге водитель Toyota сбил восьмилетнего мальчика, который выехал на проезжую часть на самокате. Школьник получил травмы, его доставили в больницу. Проводится расследование.

А в минувшую пятницу в Иванове водитель Land Rover сбил 67-летнего пенсионера, который ехал на велосипеде.