Происшествия 17 января 2024, 12:30 Водитель автобуса на Урале оставил девочку на морозе Водитель автобуса на Урале оставил ребенка на остановке в 30-градусный мороз РИА «Новости»

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Ребенку в Свердловской области пришлось остаться в мороз на остановке из-за действий водителя автобуса. Об этом сообщило издание Е1.RU.

По информации источника, все произошло 13 января в городе Первоуральск. Мама девочки рассказала, что она ждал автобуса на остановке, но водитель остановился, не доезжая до места посадки, после чего уехал.

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Девочка пожаловалась на это матери, которая обратилась в диспетчерскую службу. Там ей ответили, что автобус находился на остановке около двух минут, однако кадры с камер видеонаблюдения свидетельствуют о несоблюдении правил со стороны водителя.

Прокуратура Свердловской области сообщила, что начала проверку по факту ЧП. Ведомство даст оценку соблюдению законодательства о перевозке пассажиров, охране здоровья и жизни несовершеннолетних, а также установит точный маршрут следования автобусов транспортной компании.

В Красноярске кондуктор автобуса выгнала женщину на мороз из-за отсутствия сдачи за оплату проезда.