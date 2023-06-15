Происшествия 15 июня 2023, 19:21 Водитель автобуса из Новосибирска пустил за руль своего приятеля

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Водитель автобуса из Новосибирска пустил за руль своего знакомого. Данным происшествием заинтересовались сотрудники УГИБДД и МВД России по региону. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на om1.ru.

Как установили сотрудники органов, водитель автобуса № 64 во время движения разрешил своему другу сесть за руль. Новоиспеченный водитель начал нарушать правила ПДД на высокой скорости. Кроме того, он проигнорировал красный сигнал светофора на перекрестке 9-й Гвардейской Дивизии.