08 апреля 2024, 12:57
Водитель авто каршеринга предстанет перед судом за травмирование пешехода в Петербурге
Уголовное дело, возбужденное в отношении петербургского автомобилиста, передали в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили том, что он сбил пешехода, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на прокуратуру Василеостровского района.
Авария произошла на пересечении Уральской и Железноводской улиц. По версии следствия, 33-летний фигурант, управляя машиной каршеринга, сбил мужчину, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора.
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В результате ДТП 27-летний потерпевший получил тяжелые травмы. Водитель вскоре предстанет перед судом.
Санкт-Петербург
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