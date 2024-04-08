Происшествия

08 апреля 2024, 12:57

Водитель авто каршеринга предстанет перед судом за травмирование пешехода в Петербурге

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Уголовное дело, возбужденное в отношении петербургского автомобилиста, передали в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили том, что он сбил пешехода, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на прокуратуру Василеостровского района.

Авария произошла на пересечении Уральской и Железноводской улиц. По версии следствия, 33-летний фигурант, управляя машиной каршеринга, сбил мужчину, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора.

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В результате ДТП 27-летний потерпевший получил тяжелые травмы. Водитель вскоре предстанет перед судом.

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