Водитель Audi насмерть сбил женщину на остановке в Челябинске

ДТП произошло 9-го марта возле остановки «Поселок Бабушкина» в Челябинске. По предварительным данным, водитель автомобиля Audi Q3 столкнулся с FAW и вылетел на остановку общественного транспорта, написало ИА Nation News.

В этот момент на остановке находились две женщины. Одна из них погибла, не дождавшись машины скорой помощи, а вторую увезли в больницу с многочисленными травмами.

Как сообщают правоохранители, ранее на этой остановке уже случались смертельные аварии. Два месяца назад 19-летний водитель въехал в остановку и сбил нескольких прохожих.