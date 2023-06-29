Происшествия 29 июня 2023, 16:23 Водитель ВАЗа не уступил дорогу иномарке и погиб в аварии в Прикамье

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ДТП произошло на автодороге Краснокамск — Стряпунята — Екимята в Пермском крае. Там водитель отечественной легковушки не уступил дорогу иномарке. Об этом сообщил aif.ru.

Как установили сотрудники органов, 78-летний водитель ВАЗа выезжал с прилегающей территории. Он не уступил дорогу Toyota Land Cruiser под управлением 65-летнего водителя. В результате машины столкнулись. Владелец отечественной легковушки погиб от полученных травм. Информации о состоянии второго водителя не поступало, написал «Царьград».