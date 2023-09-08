Эксклюзив 08 сентября 2023, 15:52 «Вода залила все этажи». В ЖК на северо-западе Москвы произошел мощный потоп ЖК «Level Стрешнево» на Волоколамском шоссе в Москве затопило водой

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В Северо-Западном округе в высотке жилого комплекса «Level Стрешнево» произошел сильнейший потоп. Вода залила все этажи и лифты, сообщили жители района в социальных сетях.

В Telegram-канале «Москва с огоньком» уточнили, что 8 сентября на Волоколамском шоссе в доме жилого комплекса «Level Стрешнево» образовался потоп. Вода хлещет с потолков вниз, заливая лифты. Предположительно, ЧП могло произойти из-за поврежденной трубы при установке кондиционера.

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Жильцы высотки запечатлели на видео масштабы бедствия. На кадрах видно, как на одном из этажей с потолка во все стороны льется вода, на полу огромные лужи — у мужчины практически полностью утонули кроссовки. Вода также заливает кабины лифтов. Другие подробности уточняются. Точные причины случившегося установят специалисты.

Ранее масштабный потоп произошел в многоэтажке в петербургском ЖК «Цивилизация». Минимум 10 этажей затопило в многоэтажке на улице Дыбенко.