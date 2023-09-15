Происшествия 15 сентября 2023, 16:59 Вода залила станцию «Боровское шоссе» в московском метро Очевидцы сняли на видео потоп на станции метро «Боровское шоссе» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Станцию московского метрополитена «Боровское шоссе» начала заливать вода. Очевидцы зафиксировали это на видео, передал «Царьград».

На кадрах видно, как станцию заливает вода, которая идет из вентиляционных шахт. На полу образовались лужи. До железнодорожных путей вода пока не дошла.

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По информации СМИ, происшествие не повлияло на движение поездов. Его причины выясняются.

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