Происшествия 15 апреля 2024, 13:04 Вода в реке Тобол у Кургана поднялась до 673 сантиметров Власти Кургана: уровень воды в реке Тобол поднялся на 42 сантиметра за 6 часов Пресс-служба МЧС

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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана поднялся до 673 сантиметров. Об этом сообщили в администрации.

По данным на 08:00 по местному времени, уровень воды достигал 631 сантиметра. За шесть часов он вырос на 42 сантиметра, за два часа — на девять сантиметров.

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Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на информацию курганского гидрометцентра, неблагоприятные явления наступают при отметке 700 сантиметров. Опасным считается уровень воды 850 сантиметров.

В Кетовском округе продолжается подтопление. Уровень воды растет в районе населенных пунктов Лаптева, Крюково, Санаторная, Темляково, Менщиково и Кетово. Рядом с последним из них за два часа прибавилось до 30 сантиметров воды.

Администрация Кургана объявила об эвакуации населения. В городе вода подошла к жилым домам в районе Смолино, станции Камчиха садовых товариществ, находящихся поблизости.