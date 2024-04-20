Происшествия 20 апреля 2024, 13:07 Вода в реке Ишим в Тюменской области поднялась до 959 сантиметров Почти на полметра поднялась вода в реке Ишим в Тюменской области за четыре часа Andrey Titov/Business Online / Global Look Press

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В Тюменской области за четыре часа уровень воды в реке Ишим вырос на 48 сантиметров. К 12:00 по местному времени 20 апреля показатель составил 959 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

По его словам, уровень воды в реке Ишим поднялся выше критической отметки на 109 сантиметров. Моор отметил, что из-за большой воды образовалось много мусора из поймы. По этой причине появились заторы.

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«Коряг и веток так много, что разобрать их быстро не получается», — объяснил глава региона.

Он уточнил, что один из пролетов пешеходного моста придется демонтировать. Специалисты продолжают работать.

Ранее жителей Ишима предупредили, что ожидается подтопление низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель. Также могут произойти сбои в дорожном сообщении между населенными пунктами.