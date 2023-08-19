Происшествия 19 августа 2023, 09:16 Вода в реках Приморья начала спадать после тайфуна «Ханун» МЧС России: в Приморском крае начала стабилизироваться паводковая ситуация

Читать 360tv в

В Приморье паводковая ситуация на реках края начала стабилизироваться. За сутки вода ушла из 42 домов и 106 участков. Спасатели продолжают оказывать помощь населению региона. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Сотрудники МЧС ликвидировали последствия потопа в 201 подвале жилых домов. Также восстановили сообщение с селом Фурманово в Ольгинском округе.

Реклама

«В шести пунктах временного размещения находятся 158 человек, в том числе 37 детей», — указали в ведомстве.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил режим чрезвычайной ситуации из-за масштабов ущерба от наводнения. На регион обрушился тайфун «Ханун». Из-за сильных дождей затопило более 4,6 тысячи домов. Спасатели эвакуировали свыше 2,5 тысячи человек.

Президент России Владимир Путин потребовал от МЧС следить за ситуацией в Приморье. По его словам, приближение к берегам Дальнего Востока тайфуна «Лан» требует повышенного внимания к региону.