Вода в реках Амур и Зея поднялась до критической отметки

В Хабаровске отмечается критический уровень подъема воды в реке Амур. В поселках затоплены более 1500 земельных участков, многие местные жители потеряли урожай. Об этом рассказал ОТР.

Отмечается, что гигантский пляж «АмурКабель» полностью ушел под воду. Вся прибрежная инфраструктура и беседки оказались затопленными. Многие разрушенные постройки теперь плавают по реке.

Похожая ситуация наблюдается в реке Зея в Амурской области. Там вода, вышедшая из берегов, прорвала две дамбы, которые строили жители села Владимировка. По предварительным данным, затоплены более 100 участков домов. Однако за ночь уровень воды немного снизился, стихия начала отступать.