Происшествия 08 июня 2023, 07:38 Вода в Новой Каховке ушла более чем на метр Глава Новой Каховки Леонтьев: уровень воды после ЧП на Каховской ГЭС спал на 1,2 метра Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко / Telegram

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Уровень воды в Новокаховском городском округе снизился на 1,2 метра. Оперативные службы получили оборудование и 8 июня начнут ее откачивать, сообщил в Telegram-канале глава городской администрации Владимир Леонтьев.

«Вода продолжает уходить. Не так быстро, как хотелось бы, однако уже на 1,2 метра, может быть, больше точно ушла. Прогнозируем, что этот процесс пойдет быстрее», — сказал он.

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В Новой Каховке и на остальной территории округа эвакуационные и спасательные работы продолжили. К ним присоединились, по словам Владимира Леонтьева, МЧС России, волонтеры, полиция, сотрудники военно-гражданской администрации. Откачку воды в городе начнут 8 июня — поступили дополнительные генераторы и мотопомпы.

Владимир Леонтьев сказал, что вода в населенном пункте пригодна для использования в технических целях. Результаты бактериологического анализа получат в четверг и сообщат, можно ли ее пить.

Удары по Каховской ГЭС нанесли около двух часов ночи 6 июня, повредив задвижки и другие конструкции. Из-за этого произошел спуск воды из Каховского водохранилища и подтопления.