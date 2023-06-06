Происшествия 06 июня 2023, 08:00 Вода в Каховском водохранилище поднялась до 4 метров Глава Новой Каховки Леонтьев: максимальный уровень воды после прорыва ГЭС достиг 4 метров РИА «Новости»

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Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до четырех метров. Глава госадминистрации Новой Каховки Владимир Леонтьев объявил журналистам, что в зону подтопления могут попасть дома в Днепрянах и Корсунке. Об этом сообщил ТАСС.

«Вода поднялась на максимальную отметку четыре метра. <…> Затопления не произошло», — сказал он.

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В зоне риска, по словам Владимира Леонтьева, остались 300 домов поселка Днепряны и села Корсунка ниже по течению. По худшему сценарию развития событий в течение пяти часов вода поднялась бы на максимальную отметку и затопила побережье Днепра. Глава администрации сказал, что этого не случилось.

Прорыв на Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня после серии ударов со стороны Вооруженных сил Украины. По словам главы города, снаряды разрушили шоноры — задвижки. После этого вода пошла вниз по течению. Последствия разрушений попали на видео.

В «Росэнергоатоме» предупредили, что прорыв дамбы на Каховской ГЭС спровоцирует затопление Запорожской АЭС и создаст угрозу ядерной безопасности. Пострадают крупные населенные пункты, в которых живут 17 тысяч человек.