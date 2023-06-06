Происшествия 06 июня 2023, 08:41 Вода в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС достигла уровня в 12 метров Власти Новой Каховки: уровень воды из-за прорыва Каховской ГЭС достиг 12 метров Pxhere

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Максимальный подъем воды после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области составил 12 метров. Информация об этом появилась в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

«Максимальный подъем воды — 12 метров», — сказано в сообщении.

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Плотина Каховской ГЭС частично разрушилась из-за ночных обстрелов. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил данные об ударах Вооруженных сил Украины и сбросе воды на гидроэлектростанции. По его словам, уровень воды в Каковском водохранилище после случившегося достиг четырех метров. Пока эвакуация населения не нужна.

Тем временем СМИ сообщили о разрушении 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС. По данным источника ТАСС, в зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что ситуация в прибрежных районах Днепра после ЧП находится под контролем. Об этом написал RT.