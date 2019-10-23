Вода позеленела в главном бассейне Екатеринбурга

«Вода позеленела, все занятия отменены», — поделилась мама мальчика, занимающегося в бассейне. Родители отметили, что в воде почти совсем нет хлорки.

По слова агентства, администратор бассейна подтвердил, что занятия сейчас проводятся только в зале.

«Все привыкли, что вода у нас голубого цвета, а тут оттенок стал зеленоватым. Цветность обычно не превышала 1 градус, хотя по нормам можно до 20 градусов. Произошел какой-то сбой. Механизм подготовки воды очень сложный: влияют и реагенты, и коагулянты, и гипохлорид, и качество входящей воды: если налить в яму водопроводную воду, то дна не было бы видно. Мы сейчас меняем один гипохлорид на другой, и показатель цветности уже снижается», — заметил директор стадиона «Юность» Александр Евдокимов.

Он сообщил, что причина позеленения воды еще не известна, однако занятия в бассейне снова начнутся завтра утром или сегодня вечером.