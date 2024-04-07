Происшествия 07 апреля 2024, 02:20 Вода подступила к многоэтажкам в Оренбурге Паводковая вода подступила к многоэтажкам на Уральской улице в Оренбурге РИА «Новости»

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В Оренбурге к многоэтажным домам на Уральской улице подступает вода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Для предотвращения подтопления жилых домов на улице Уральской возведена искусственная насыпь», — отметили в сообщении.

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В районе подтопления организовали дежурства спасателей, полиции и представителей администрации города. Пока критического подъема уровня воды не зафиксировали. Ведется постоянный мониторинг ситуации, которая находится под контролем.

Уровень реки Урал в Оренбургской области достиг почти 12 метров. Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее заявил, что в ночь на воскресенье уровень воды может подняться до критической метки. Он призвал жителей региона скорее эвакуироваться и подчеркнул, что тех, кто откажется — эвакуируют принудительно.