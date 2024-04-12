Эксклюзив 12 апреля 2024, 15:17 «Вода подступает». Жительница Оренбурга — о ситуации около жилого комплекса «Гранд-Парк» Вода подошла к жилому комплексу «Гранд-Парк» в Оренбурге

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Вода реки Урал начала приближаться к жилому комплексу «Гранд-Парк» в Оренбурге. Об этом «360» рассказала местная жительница.

«Вода уже подступает к улицам Чкалова и Гагарина. Многоэтажные дома ЖК „Дубки“ в воде, она окружила их и заливает подвалы. Вчера ставили водоналивные дамбы, они не помогли. Жители говорят, что в центральной части города из канализации идет вода», — сказала она.

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Женщина отметила, что настроение у местных жителей весьма подавленное.

«Сейчас напряженная обстановка. Есть страх, что весь Оренбург уйдет под воду, поэтому подавленное состояние», — отметила собеседница «360».

В пятницу власти Оренбурга объявили массовую эвакуацию местных жителей после резкого подъема воды в реке Урал. Глава администрации Сергей Салмин отмечал, что паводковая ситуация в городе очень опасная, и призвал не игнорировать тревожные сирены.

Критическим считается уровень воды в Урале в 930 сантиметров, но 12 апреля он достиг отметки в 1143 сантиметра.