Происшествия 06 июня 2023, 08:09 Вода из районов подтопления после ЧП с Каховской ГЭС сойдет за пару дней ТАСС: вода из районов подтопления из-за ЧП с Каховской ГЭС уйдет за 2-3 дня РИА «Новости»

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После прорыва Каховской ГЭС вода из районов подтопления сойдет за два-три дня. Такой прогноз представили власти Новой Каховки, сообщил ТАСС.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. заявил журналистам, что в зону подтопления могут попасть около 300 домов в Корсунке и Днепрянах. Он подчеркнул, что в Херсонской области проводят нужные меры на случай необходимости временной эвакуации. По его словам, если ее проведут, она затронет незначительную часть населения.

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По информации главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, после разрушения задвижек на Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище начал падать со скоростью 12 сантиметров в час.

В экстренных службах ТАСС заявили, что разрушены оказались 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС, в зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов.