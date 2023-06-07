Происшествия 07 июня 2023, 11:14 Вода доходит до крыш. Голую Пристань затопило почти на 80% ТАСС: территорию Голой Пристани затопило почти на 80% РИА «Новости»

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Территорию города Голая Пристань в Херсонской области подтопило почти на 80%, заявил глава местной администрации. По его данным, в отдельных районах вода доходит до крыш зданий, сообщил ТАСС.

Глава администрации уточнил, что 7 июня из-за подтопления планируется эвакуировать из города 1-1,5 тысячи человек.

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Об ухудшении ситуации в Голой Пристани накануне сообщал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его словам, пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти.

Он отметил, что здесь было больше времени на оповещение и эвакуацию людей, но многих приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы.

«До сих пор не верят, что вода может подняться до крыш домов и даже выше», — написал Алексеенко в своем Telegram.

Глава областного правительства подчеркнул, что спасатели и сотрудники администрации продолжают помогать всем, кто в этом нуждается.