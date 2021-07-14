Во время столкновения катеров в Удмуртии пострадали три человека

Столкновение полицейского катера с лодкой произошло на реке Капа в Сарапуле. В результате происшествия три человека получили травмы. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по ПФО.

За рулем полицейского катера находился 42-летний начальник отделения по исполнению административного законодательства. Для того, чтобы доставить родственников отдыхать, он использовал служебное средство передвижения. За рулем лодки в этот момент находилась молодая пара.

В результате травмы получили полицейский и пассажиры лодки. Правоохранителя госпитализировали с с ушибом груди и черепно-мозговой травмой.

На данный момент выясняются обстоятельства происшествия, передали «Дни.ру». Полицейский будет подвергнут служебной проверке. Если вина сотрудника полиции подтвердится, против него будет возбуждено уголовное дело.