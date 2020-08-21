«Внутри как будто все оборвалось». Жительница дома в Ярославле — о взрыве в квартире
Понятно было, что газ взорвался. Внутри как будто все оборвалось, дернулось. Но мы далеко жили. Мы выбежали первые из подъезда — нас пять человек.Татьянажительница дома, в котором взорвался газ
Семья Татьяны живет в первом подъезде десятиэтажки по улице Батова, газ взорвался во втором.
«Когда мы вышли во двор, [то увидели, что] полностью вылетели пластиковые окна на третьем этаже», — сообщила собеседница «360».
Раньше в доме, по словам жительницы, утечек газа не было.
Сообщение о взрыве газа поступило в МЧС около 19:30 (местное время совпадает с московским). Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. В результате во втором подъезде обрушились перекрытия с третьего по пятый этажи, начался пожар. Возгорание потушили, из дома эвакуировали 60 жильцов.
По предварительным данным, погибла одна женщина, еще три жильца госпитализированы в состоянии средней тяжести.
По данным соседей погибшей, газом в доме пахло еще за несколько часов до взрыва.
«Я пришла с работы в пять часов — пахло газом. Я постучала в ту квартиру, никто не ответил», — привел YarNews слова соседки погибшей.
Другой житель, Дмитрий, сообщил, что взрыв был в квартире, которая находилась в одном тамбуре с его квартирой. Когда он зашел к себе домой, следом зашла хозяйка того помещения, а через некоторое время последовал взрыв.