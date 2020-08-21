При взрыве, прогремевшем в многоэтажке Ярославля, первой мыслью было: это взорвался газ, рассказала «360» жительница пострадавшего дома Татьяна. Члены ее семьи одними из первых выбежали на улицу, никто из них не пострадал.

Понятно было, что газ взорвался. Внутри как будто все оборвалось, дернулось. Но мы далеко жили. Мы выбежали первые из подъезда — нас пять человек. Татьяна жительница дома, в котором взорвался газ

Семья Татьяны живет в первом подъезде десятиэтажки по улице Батова, газ взорвался во втором.

«Когда мы вышли во двор, [то увидели, что] полностью вылетели пластиковые окна на третьем этаже», — сообщила собеседница «360».

Раньше в доме, по словам жительницы, утечек газа не было.

Сообщение о взрыве газа поступило в МЧС около 19:30 (местное время совпадает с московским). Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. В результате во втором подъезде обрушились перекрытия с третьего по пятый этажи, начался пожар. Возгорание потушили, из дома эвакуировали 60 жильцов.

По предварительным данным, погибла одна женщина, еще три жильца госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По данным соседей погибшей, газом в доме пахло еще за несколько часов до взрыва.

«Я пришла с работы в пять часов — пахло газом. Я постучала в ту квартиру, никто не ответил», — привел YarNews слова соседки погибшей.

Другой житель, Дмитрий, сообщил, что взрыв был в квартире, которая находилась в одном тамбуре с его квартирой. Когда он зашел к себе домой, следом зашла хозяйка того помещения, а через некоторое время последовал взрыв.