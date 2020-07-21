Внука заподозрили в случайном убийстве дедушки в Ленинградской области

Трагедия произошла в палаточном лагере на берегу Суходольского озера возле поселка Портовое Приозерского района.

Дедушка обучал юношу стрельбе и подросток случайно выстрелил в сторону дедушки. Мужчина умер в присутствии прибывшей на место происшествия бригады скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело.