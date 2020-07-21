21 июля 2020, 13:18
Внука заподозрили в случайном убийстве дедушки в Ленинградской области
В Ленинградской области 17-летнего подростка подозревают в убийстве. Отмечается, что он мог застрелить своего 59-летнего дедушку, который обучал его азам стрельбы из пневматики. Об этом сообщила «Газета.ru».
Трагедия произошла в палаточном лагере на берегу Суходольского озера возле поселка Портовое Приозерского района.
Дедушка обучал юношу стрельбе и подросток случайно выстрелил в сторону дедушки. Мужчина умер в присутствии прибывшей на место происшествия бригады скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело.