Внук зарезал бабушку из-за 80 тысяч рублей на севере Москвы

Стали известны подробности трагедии, которая произошла на севере Москвы, в квартире на Алтуфьевском шоссе. Там, по версии следствия, внук зарезал родную бабушку, а потом оставил ее тело на балконе.

Собеседник, знакомый с ситуацией, рассказал телеканалу РЕН ТВ, что все могло произойти из-за денег. За день до убийства молодой человек попросил у своей бабушки в долг 80 тысяч рублей. Она согласилась и позволила ему снять крупную сумму с ее банковской карты. Внук обещал вернуть средства, но на следующий день по какой-то причине поссорился с пожилой женщиной.

Спор перерос в бойню: по версии правоохранителей, парень зарезал 70-летнюю бабушку. Сначала он попытался расчленить тело, но потом бросил эту затею и просто перетащил убитую женщину на балкон.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Внука найти пока не удалось, его разыскивают правоохранительные органы, они уже установили личность подозреваемого.

Другое убийство пожилой женщины произошло в начале месяца в Сибири, в Красноярском крае. Там мужчина напал на пожилую таксистку, лишил ее жизни и спрятал тело в колодце. Потом он уехал на ее машине в Красноярск и снял деньги с ее банковской карты. Злоумышленника уже задержали и предъявили ему обвинения в убийстве.