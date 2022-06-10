Внук пять раз ударил ножом свою бабушку в Хабаровске

В Хабаровске ранее судимый мужчина напал на свою 88-летнюю бабушку и ударил ее пять раз ножом. Об этом написал сайт transsibinfo.com.

По информации правоохранителей, ссора произошла нпосле того, как пенсионерка не разрешила внуку проживать у нее дома. Разъяренный мужчина сперва начал душить пожилую женщину, а затем нанес ей пять ножевых ранений.

Пенсионерка смогла доползти до телефона и позвонить родным. Позже врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь.

Мужчине за покушение на убийство назначили семь лет колонии строгого режима.