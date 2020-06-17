Внук хабаровского экс-губернатора Ишаев попал в ДТП в центре Москвы

Внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь устроил ДТП в центре Москвы. Источники сообщили, что его уже везут в отделение полиции.

Об этом сообщил Telegram-канал 112. Свидетели происшествия утверждают, что спровоцировавший аварию в Пресненском районе столицы Игорь Ишаев был пьян.

Он уже был виновником ДТП в Москве, напомнил канал РЕН ТВ. В 2017 году на МКАД столкнулись легковой автомобиль и Mercedes, за рулем которого сидел Ишаев. Он влетел в фуру на МКАД. Тогда друга Ишаева, который был пассажиром, госпитализировали с тяжелыми травмами.

Его деда Виктора Ишаева задержали в 2019 году и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Экс-губернатора обвинили в хищении средств компании «Роснефть».