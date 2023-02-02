Происшествия 02 февраля 2023, 15:02 Внук до смерти забил бабушку деревянным бруском в ЯНАО

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В Пуровском районе ЯНАО 19-летнего молодого человека задержали по подозрению в убийстве бабушки. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Подозреваемый вернулся домой пьяный и поссорился с родными. Мать после этого ушла из дома, и он остался наедине с бабушкой. Разозлившись на старушку, молодой человек схватил деревянный брусок, избил ее и лег спать. Утром тело пожилой женщины нашли родственники. Возбуждено уголовное дело.