В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили «360» аварию, произошедшую в 16:40 на улице 1905 года. Водитель автомобиля Porsche Panamera допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками.

Он совершал разворот под Ваганьковским путепроводом.

«Транспортные средства получили механические повреждения. Проведенным освидетельствованием у водителя, допустившего столкновение, установлен факт алкогольного опьянения. Мужчина ранее был лишен права управления транспортным средством, он доставлен в территориальный отдел полиции для составления необходимых материалов и будет направлен в суд для принятия решения о привлечении к установленной законом ответственности», — сообщили в пресс-службе МВД.

Информации о пострадавших не поступало, подчеркнули в ведомстве?

Ранее стало известно, что внук экс-губернатора Хабаровска Игорь Ишаев попал в ДТП. По некоторым данным, он был пьян.