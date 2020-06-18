Внук бывшего хабаровского губернатора напал на журналистку после пьяного ДТП
Ишаев агрессивно отреагировал на вопрос сотрудницы Telegram-канала LIFE SHOT. Девушка поинтересовалась, задумывался ли он о том, что кто-то может пострадать из-за пьяного вождения.
Молодой человек вместо ответа рванул к журналистке и выбил из ее рук телефон. Голос за кадром потребовал вернуть гаджет.
Журналисты попытались выяснить, почему Ишаев поступил подобным образом. Сначала он прятался от сотрудников СМИ, а потом сбежал вглубь клиники.
Авария на улице 1905 года в столице произошла в 16:40 17 июня. Ишаев на своем Porsche Panamera столкнулся с двумя автомобилями на встречке. Освидетельствование показало, что молодой человек был пьян.
За руль Ишаев садиться в принципе не мог — его лишили прав. Да и виновником ДТП молодой человек становится не впервые. В 2017 году он влетел в фуру на МКАД. Тогда сильно пострадал приятель Ишаева.