Внук Алферова извинился перед таксистом, на которого напал с ножом

Курьер «Яндекс.Доставки» Аскер Серикович подвергся нападению со стороны Матвея Алферова, внука нобелевского лауреата Жореса Алферова. Серикович в разговоре с «360» заявил, что Алферов-младший перед ним уже извинился.

«Не хочу комментировать. Вопрос закрыт уже», — сказал курьер.

Серикович рассказал, что Матвей принес ему свои извинения и конфликт уже исчерпан.

Курьер не стал отвечать на вопрос, действительно ли Алферов-младший напал на него с ножом.

В СМИ ранее сообщили, что несколько дней назад Матвей Алферов в нетрезвом состоянии вызвал такси в подмосковную Немчиновку. Во время поездки внук нобелевского лауреата якобы начал грубить водителю и высказываться о его внешности. Таксист не выдержал оскорблений и начал отвечать.

Когда они подъехали к дому, Алферов якобы достал нож и начал угрожать водителю. Он заставил его покинуть машину, сел за руль, а потом попал в аварию. Сам Матвей не пострадал, а вот ущерб автомобилю оценивается примерно в 300 тысяч рублей. По сообщению сайта kp.ru, на 24-летнего Алферова завели дело по статье об угрозе убийством.