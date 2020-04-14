14 апреля 2020, 14:28
Внучка украла у собственной бабушки около 130 тысяч рублей в Севастополе
Пожилая жительница Севастополя в возрасте 81 года лишилась 126 000 рублей. В краже подозревают ее 24-летнюю внучку. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
«Установлено, что девушка, навещая бабушку дома, незаметно похитила ее пенсионную банковскую карту, затем обналичила ее в ближайшем банкомате. Заявительница, обнаружив пропажу, сразу же заявила в полицию», — пояснили в пресс-службе городского УМВД.
Момент преступления записали камеры видеонаблюдения в банкомате.
Подозреваемая призналась в краже. Теперь ей грозит лишение свободы сроком до шести лет.