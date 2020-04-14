Внучка украла у собственной бабушки около 130 тысяч рублей в Севастополе

«Установлено, что девушка, навещая бабушку дома, незаметно похитила ее пенсионную банковскую карту, затем обналичила ее в ближайшем банкомате. Заявительница, обнаружив пропажу, сразу же заявила в полицию», — пояснили в пресс-службе городского УМВД.

Момент преступления записали камеры видеонаблюдения в банкомате.

Подозреваемая призналась в краже. Теперь ей грозит лишение свободы сроком до шести лет.