Внучка приехала погостить к бабушке и дедушке под Чехов и погибла в пожаре

При пожаре в бытовке в деревне Бершово погибла 14-летняя девочка. Она гостила у бабушки с дедушкой, рассказал «360» один из соседей семьи. Следственный комитет проверит обстоятельства гибели ребенка.

Пожарные ликвидировали возгорание в летнем домике 8 сентября. Там же обнаружили тело девочки. По словам жителя деревни Бершово Сергея, девочка приехала погостить к бабушке с дедушкой.

«У меня дочь такого же возраста, она дружила с погибшей девочкой, они часто вместе гуляли. Что в ту ночь произошло — я не знаю. Может, родители были у соседей. На участке, где случился пожар, жили бабушка и дедушка Вики. Вообще семья хорошая, благополучная, никогда никаких вопросов к ним не было», — рассказал Сергей.

Следователи-криминалисты уже осмотрели место происшествия. СК назначил проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

«8 сентября в летнем доме, расположенном на территории частного домовладения в деревне Бершово в городском округе Чехов произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружено тело 14-летней девочки. Предварительно установлено, что погибшая накануне приехала к бабушке и дедушке и осталась ночевать в летнем домике. Опрашиваются очевидцы, устанавливается очаг и причина возгорания», — рассказала помощник руководителя Главного следственного управления СК России по региону Елена Смагина.