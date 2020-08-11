Внучка отправила деда в тюрьму за домогательства. Но спустя два года призналась, что ничего не было

В Москве 16-летняя внучка обвинила своего деда в домогательствах. Мужчину отправили в тюрьму. Но теперь девушка заявляет, что она оговорила родственника и сделать это ее заставил отец.

Из-за того, что внучка несовершеннолетняя, все показания против пенсионера писал папа девушки.

«Я опустила глаза вниз, сидела и только поддакивала, потому что я боялась отца, он руку на меня мог поднять. Потом чувствовала себя подавленной, решила как-то связаться с бабушкой и рассказать всю правду, что ничего не было», — рассказала «360» девушка.

Деда осудили на 12,5 года колонии. С февраля прошлого года он отбывает наказание в Тамбовской области.

Супруга мужчины уверена в его невиновности и теперь вместе с адвокатом добивается пересмотра дела. По ее словам, у отца девушки были свои интересы. Это несколько московских квартир старших родственников.

«Он хотел, видимо, меня отравить мышьяком, захватить мои квартиры и жить припеваючи», — заявила Лариса Куликова «360».

По словам адвоката, при вынесении обвинения прокуратура ссылалась только на показания отца, никакие экспертизы не проводились.

«Прокуратура и следственные органы игнорировали многие факты. Наши намерения — чтобы состоялся пересмотр всех процессуальных решений и чтобы справедливость восторжествовала», — отметила адвокат Ольга Халикова.