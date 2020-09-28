Внучка Гурченко подралась с моделью из-за парня. Видео

Королева пояснила, что пришла в клуб по приглашению знакомого музыканта Руслана. Когда она подошла к нему поздороваться, то обняла и поцеловала. Но такие действия не понравились модели, которая оказалась девушкой музыканта.

«Я знать не знала, что у него есть эта Лара — он, как потом оказалось, пришел на мероприятие с ней. Она неожиданно налетела на меня. Хочется понять — психопатка она или ей так мужика не хватает?», — возмутилась Королева.

В Сети появилось видео стычки двух девушек.

По словам Королевой, у нее ушибы, царапина на ухе и сильная боль в почках после драки. Она пояснила, что сначала не хотела никаких дальнейших разбирательств, но после клуба она приехала к друзьям, которые убедили ее написать заявление.

На опубликованных кадрах видно, как Королева поднимается на балкон, где молодой человек сидит на кресле. Она подходит, обнимает его и начинает разговаривать, наклонившись. В этот момент по лестнице поднимается Фрост. Она оттаскивает собеседницу своего молодого человека и начинает катать по полу.

Музыкант пытается развести двух дерущихся дам, но у него ничего не получается. В итоге он перехватывает брыкающуюся модель и пытается ее унести. На помощь к нему бегут еще несколько мужчин.

В итоге Королева пришла в полицию, где пожаловалась на поведение своей обидчицы. Девушка рассчитывает, что после разбирательства модель Фрост должна понять, что так себя вести нельзя.