14 декабря 2023, 16:03
«Внимания не обращаю». Новосибирская пенсионерка не простила издевавшихся над ней подростков
Пострадавшая от подростков под Новосибирском пенсионерка отрицала издевательства
Пострадавшая от проделок двух подростков в селе Новокремлевское Новосибирской области пенсионерка стала отрицать, что над ней издевались. Ветеран труда рассказала навестившей ее односельчанке, что ребята приходили к ней в дом несколько раз. Видео беседы с пожилой женщиной оказалось в распоряжении «360».
«Да я сильно внимания не обращаю», — ответила добродушная пенсионерка на вопрос об унижениях, которые ей пришлось перенести.
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Подростки ворвались к одинокой пенсионерке и стали измываться над ней, говорить грубости и неприличные угрозы, прыгать на кровати женщины, хватать ее за одежду и требовать кошелек. Несовершеннолетние громко ругались и нецензурно выражались, а свои «подвиги» снимали на камеру. Ролик юные хулиганы разместили в Сети.
В разговоре с односельчанкой она рассказала, что несколько раз пыталась выпроводить детей, говорила, что не даст им денег. Притом что женщина отрицает издевательства, прощать хулиганов она не собирается.
«Нет, [я их] не простила», — призналась она.
Ранее знакомая семьи одного из подростков, которые издевались над пенсионеркой, рассказала, что парня не раз привлекали к ответственности. Молодому человеку всего лишь 14 лет, но он часто выпивает, может обворовать машину или украсть деньги.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц».
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