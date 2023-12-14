Эксклюзив 14 декабря 2023, 16:03 «Внимания не обращаю». Новосибирская пенсионерка не простила издевавшихся над ней подростков Пострадавшая от подростков под Новосибирском пенсионерка отрицала издевательства

Читать 360tv в

Пострадавшая от проделок двух подростков в селе Новокремлевское Новосибирской области пенсионерка стала отрицать, что над ней издевались. Ветеран труда рассказала навестившей ее односельчанке, что ребята приходили к ней в дом несколько раз. Видео беседы с пожилой женщиной оказалось в распоряжении «360».

«Да я сильно внимания не обращаю», — ответила добродушная пенсионерка на вопрос об унижениях, которые ей пришлось перенести.

Реклама

Подростки ворвались к одинокой пенсионерке и стали измываться над ней, говорить грубости и неприличные угрозы, прыгать на кровати женщины, хватать ее за одежду и требовать кошелек. Несовершеннолетние громко ругались и нецензурно выражались, а свои «подвиги» снимали на камеру. Ролик юные хулиганы разместили в Сети.

В разговоре с односельчанкой она рассказала, что несколько раз пыталась выпроводить детей, говорила, что не даст им денег. Притом что женщина отрицает издевательства, прощать хулиганов она не собирается.

«Нет, [я их] не простила», — призналась она.

Ранее знакомая семьи одного из подростков, которые издевались над пенсионеркой, рассказала, что парня не раз привлекали к ответственности. Молодому человеку всего лишь 14 лет, но он часто выпивает, может обворовать машину или украсть деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц».