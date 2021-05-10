Внештатного репортера Ruptly избили на Украине из-за опроса ко Дню Победы

Националисты на Украине избили стрингера (внештатного репортера) российского видеоагентства Ruptly. Это произошло после того, как он взял интервью у прохожих об их отношении к Дню Победы, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Работать на новостное агентство, имеющее отношение к России, на Украине сейчас смертельно опасно. Особенно в День Победы», — написала она в Telegram.

Других подробностей Симоньян не сообщила.

Агентство Ruptly базируется в Берлине. Оно входит в состав холдинга RT.

На Украине 8 мая официально отмечают День памяти жертв Второй мировой войны, а 9 мая — День победы над нацизмом.

В Киеве основные мероприятия в День победы прошли в парке Вечной славы. С утра 9 мая депутаты, чиновники и обычные жители возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата, сообщил телеканал «Громадське».

По данным полиции, 9 мая в стране оформили 22 административных протокола и завели 13 уголовных дел. При этом пять протоколов выписали за георгиевскую ленту, а 11 уголовных дел открыли за распространение коммунистической либо нацистской символики.