Внедорожник врезался в столб после столкновения с иномаркой в Тюмени

В Тюмени на улице Московский тракт внедорожник врезался в столб возле пешеходного перехода после столкновения с другой иномаркой.

В столице региона на одном из перекрестков улицы Московский тракт 22 сентября произошло столкновение Mitsubishi и Volvo, сообщает nashgorod.ru со ссылкой на местные СМИ. После чего паркетник влетел в столб, находившийся около пешеходного перехода.

Одна из подписчиц тюменского паблика сообщила, в этом месте машины сталкиваются постоянно.

Как говорят очевидцы ДТП, в аварии никто не пострадал. Автомобиль Mitsubishi серьезно поврежден.