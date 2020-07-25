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    25 июля 2020, 23:42

    Внедорожник влетел под фуру на северо-западе Москвы. Видео

    Анатолий Минкин , Кирилл Алексеев

    Грузовик и внедорожник столкнулись на проспекте маршала Жукова на северо-западе Москвы. В результате легковушка оказалась под кузовом фуры. «360» публикует видео с места событий.

    На опубликованных кадрах видно, что внедорожник оказался практически под кузовом фуры. На месте работают сотрудники полиции, прибыли пожарные и скорая.

    По словам очевидцев, водитель внедорожника отвлекся от управления автомобилем и влетел в фуру.

    Пока неизвестно, сколько человек пострадало в результате аварии. Движение по проспекту временно ограничили.

    Новости SMI.FM