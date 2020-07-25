Внедорожник влетел под фуру на северо-западе Москвы. Видео

Грузовик и внедорожник столкнулись на проспекте маршала Жукова на северо-западе Москвы. В результате легковушка оказалась под кузовом фуры. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что внедорожник оказался практически под кузовом фуры. На месте работают сотрудники полиции, прибыли пожарные и скорая.

По словам очевидцев, водитель внедорожника отвлекся от управления автомобилем и влетел в фуру.

Пока неизвестно, сколько человек пострадало в результате аварии. Движение по проспекту временно ограничили.