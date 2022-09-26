Четыре человека погибли при столкновении внедорожника с фурой в Ярославской области | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 01:20 Поделиться Telegram

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Viber Четыре человека погибли при столкновении внедорожника с фурой в Ярославской области УМВД России: ДТП с участием внедорожника и фуры в Ярославской области погибли 4 человека РИА «Новости»

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Внедорожник Hyundai Tucson вечером 25 сентября столкнулся с грузовиком Mercedes в Ярославской области. По предварительным данным, погибли четыре человека, сообщили в Telegram-канале УМВД России по региону.

ДТП произошло около 20:50 на 237-м километре автодороги М8 «Холмогоры». Среди погибших — находившиеся в легковом автомобиле люди. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

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Ранее в Башкирии произошел аналогичный инцидент: столкнулся легковой автомобиля Hyundai Accent с грузовиком Scania. В результате ДТП погибли водитель и пассажир иномарки.

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