Внедорожник снес легковушку на встречке на юго-востоке Москвы. Видео

Водитель внедорожника Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Skoda на Ставропольской улице в Москве. В распоряжении «360» оказалось видео с последствиями аварии.

На опубликованных кадрах видно, что от удара мощным внедорожником Skoda развернулась на месте. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они выясняют, по какой причине водитель Mercedes направил свою машину на встречную полосу.

По информации источника «360», в результате аварии пострадали два человека.