19 декабря 2019, 15:17
Внедорожник сбил жителя Пензенской области
В Пензенской области местный житель угодил под колеса отечественного внедорожника и остался жив. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.
По данным информагентства, авария произошла в селе Оторма около одного из домов на улице Центральной. Водитель «Нивы» сбил 62-летнего пешехода. Потерпевшего с полученными травмами госпитализировали. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.