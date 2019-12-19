Внедорожник сбил жителя Пензенской области

По данным информагентства, авария произошла в селе Оторма около одного из домов на улице Центральной. Водитель «Нивы» сбил 62-летнего пешехода. Потерпевшего с полученными травмами госпитализировали. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.