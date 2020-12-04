04 декабря 2020, 17:33
Внедорожник сбил женщину насмерть в сочинском поселке
В Сочи зафиксировано ДТП с участием внедорожника Chevrolet Niva, передает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.
По данным издания, авария произошла в поселке Верхнее Буу. По предварительной информации, 78-летний водитель авто не справился с управлением и сбил четырех женщин, которые шли по проезжей части. Одна скончалась от полученных травм, другие получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.