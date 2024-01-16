Происшествия 16 января 2024, 17:13 Внедорожник сбил двух пешеходов в Петербурге

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Два человека попали под колеса японского внедорожника на Политехнической улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, водитель иномарки Nissan Pathfinder заехал на тротуар, где наехал на двух пешеходов. Один из пострадавших получил различные травмы, его доставили в больницу.

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Отмечается, что по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.